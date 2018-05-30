Виктор Хряпа – о "Финале четырех" Единой лиги ВТБ: "Все, что было раньше, не считается. Нельзя недооценивать "Зенит"

Капитан баскетбольного ЦСКА Виктор Хряпа отметил, что в "Финале Четырех" Единой лиги ВТБ нельзя недооценивать как соперника по полуфиналу "Зенит", так и другие две команды. Во втором полуфинале сыграют "Химки" и победитель пары "Уникс" – "Нижний Новгород" (счет в серии 2-1).

- Все, что было раньше, не считается, не имеет значения, - цитирует "Р-Спорт" Хряпу. - Нас ждет один матч с "Зенитом", а в одном матче каждый может обыграть каждого. Очевидно, что "Зенит" способен играть на высоком уровне, они уже обыгрывали нас в сезоне. Так что нельзя недооценивать эту команду, нельзя недооценивать любого другого участника "Финала четырех".

Отметим, что ЦСКА проиграл "Зениту" два из трех последних матчей. "Финал четырех" Единой лиги ВТБ пройдет с 8 по 10 июня.