10:23 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Виктор Хряпа: "Нет конкретного ответа, почему ЦСКА потерял стабильность"

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Капитан ЦСКА Виктор Хряпа выразил мнение, что плотный график игр и травмы лидеров могли привести к потере стабильности, но конкретного объяснения этому нет. С конца декабря армейцы потерпели шесть поражений в матчах Евролиги и Единой лиги ВТБ.

- Стабильность действительно пропала, но конкретного объяснения этому нет, - приводит "Р-Спорт" слова Хряпы. - Здесь много факторов, это и тяжелый график с большим количеством игр и переездов. Это накладывает свой отпечаток, хотя большинство причин все равно в игроках, в исполнителях. Игра наша немножко потеряла остроту, потому что были травмы у лидеров - Милоша Теодосича, Нандо Де Коло, на которых строится игра.

Все это в совокупности приводит к результату, отличному от прошлого сезона, с которым все сравнивают. Хотя там был другой график и другие игры. Сезон длинный, а наша цель не выиграть один матч. Мы бьемся за титулы, есть время наладить игру.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20170220/1116615590.html

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