Руководство рижского клуба ВЭФ заверило Единую лигу ВТБ, что не испытывает финансовых трудностей. ВЭФ выступает в турнире с 2009 года, высшим достижением команды является выход в четвертьфинал в 2013 году. В текущем сезоне ВЭФ занимает шестое место в регулярном чемпионате, одержав 8 побед в 16 матчах.

– Сегодня удалось пообщаться с руководством клуба ВЭФ, в ходе разговора мне подтвердили, что появившаяся в прессе информация не является достоверной, – приводит "Р-Спорт" слова генерального директора лиги Илоны Корстин. – У клуба нет финансовых проблем, они точно доиграют сезон, у них нет долгов по зарплатам, нет вообще никаких долгов, поэтому нет даже оснований говорить о том, что у клуба есть какие-либо трудности.

ВЭФ – надежный партнер Единой лиги ВТБ, они с нами с момента основания лиги. В этом сезоне они показывают свои лучшие результаты, у клуба большие шансы попасть в плей-офф и показать там весь свой потенциал. О будущем же сезоне сейчас вообще нельзя говорить, на календаре только март. Все решения будут приниматься в июле на совете лиги. Конечно, мы хотим сохранить все наши иностранные клубы, чтобы Единая лига ВТБ оставалась международным соревнованием.