Василий Карасев: "В серии с "Химками" все будет решать настрой и сама игра"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев в преддверии полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с "Химками" подчеркнул, что команда хорошо подготовилась к этим встречам. По словам специалиста, в таких играх все решает настрой.

– Впереди первый матч полуфинальной серии с "Химками". Готовы?

– Подготовились, считаю, хорошо. Одним дали чуть передохнуть, другим подтянули "физику". Соперника разобрали. Правда, когда идешь к такой серии, все равно хочется чего-то большего. Но как показывает практика – все будет решать настрой и сама игра.

– По ходу четвертьфинальной серии с ВЭФом вы сказали, что Сергей Карасев и Янис Тимма были тенями самих себя в "регулярке". Решили эту проблему?

– У каждого игрока по ходу сезона есть периоды, когда он выглядит лучше или хуже. Просто на каком-то отрезке Карасев и Тимма показывали не совсем свою игру. У обоих сейчас было время восстановиться и отдохнуть. Надеюсь, с "Химками" увидим их во всей красе.

– Ваши матчи с "Химками" в регулярном чемпионате получились сумасшедшими с точки зрения зрелищности и интриги. Можно ли ожидать чего-то подобного и в полуфинале плей-офф?

– Мне кажется, наша первая игра с "Химками" получилась более открытой. Обе команды набрали от 110 очков. А вот вторая была более тягучей, и все в конечном счете свелось к битве за результат. Понятно, что теперь уровень волнения и ответственности вырастет, а процент попаданий – упадет. Это и Евролига только что лишний раз доказала: подобные турниры выигрываются за счет защиты. Правда, и мы, и "Химки" больше стараемся играть от нападения. Поэтому не думаю, что команды закроются и очков на табло будет совсем уж мало. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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