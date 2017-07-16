В "Химках" уверены, что Швед не вернется в НБА

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов заявил, что клуб намерен сохранить российский костяк игроков. Руководитель надеется, что в команде останется лидер "Химок" Алексей Швед, который, как ранее сообщалось, может вернуться в НБА.

– Самым важным для нас было сохранить костяк российских игроков, что нам и удалось сделать, – цитирует ТАСС Астахова. – Включая Шведа. У Алексея есть, конечно, опция, по которой он может до 25 июля перейти в клуб НБА. Но мы уверены, что он останется, и в предстоящем сезоне будет блистать в Евролиге.

Мы сделали несколько точечных приобретений, плюс будут еще усиления. Процентов на 75 мы состав уже укомплектовали. Надеюсь, мы не будем в Евролиге мальчиками для битья. Для этого, у нас будет по два игрока на позицию.