УНИКС подписал контракт с Ласме

УНИКС на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с форвардом Стефаном Ласме. Соглашение с 34-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.
В прошлом сезоне Ласме выступал в D-лиге НБА за команду "Техас". В среднем он набирал по 11,8 очка, делал 7 подборов и 1,1 передач. Ранее он играл за такие команды, как "Галатасарай", "Анадолу Эфес" и "Панатинаикос".
БК УНИКС подписал однолетний контракт со Стефаном Ласме, который последний сезон провёл в команде D-лиги НБА "Texas Legends". pic.twitter.com/ndJVeIMo3k– BC UNICS Kazan (@unicsbasket) 13 июля 2017 г.