УНИКС подписал контракт с Ласме

УНИКС на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с форвардом Стефаном Ласме. Соглашение с 34-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Ласме выступал в D-лиге НБА за команду "Техас". В среднем он набирал по 11,8 очка, делал 7 подборов и 1,1 передач. Ранее он играл за такие команды, как "Галатасарай", "Анадолу Эфес" и "Панатинаикос".