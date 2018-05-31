УНИКС обыграл "Нижний Новгород" и вышел в "Финал четырех" Единой лиги ВТБ

УНИКС выиграл у "Нижнего Новгорода" (101:86) в домашнем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Эта победа позволила команде пробиться в "Финал четырех" турнира.
В составе победителей самым результативным стал Морис Ндур, который набрал 24 очка. У "Нижнего Новгорода" 24 очка набрал Стеван Еловац. УНИКС выиграл серию со счетом 3-1.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
1/4 финала
УНИКС (Казань) - "Нижний Новгород" - 101:86 (24:24, 25:19, 26:13, 26:30)
УНИКС: Ндур (24), Ласме (18), Колом (16).
"Нижний Новгород": Еловац (27), Губанов (20), Стребков (11).
Счет в серии - 3-1
31 мая. Казань. "Баскет-Холл".