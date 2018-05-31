УНИКС обыграл "Нижний Новгород" и вышел в "Финал четырех" Единой лиги ВТБ

УНИКС выиграл у "Нижнего Новгорода" (101:86) в домашнем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Эта победа позволила команде пробиться в "Финал четырех" турнира.

В составе победителей самым результативным стал Морис Ндур, который набрал 24 очка. У "Нижнего Новгорода" 24 очка набрал Стеван Еловац. УНИКС выиграл серию со счетом 3-1.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

УНИКС (Казань) - "Нижний Новгород" - 101:86 (24:24, 25:19, 26:13, 26:30)

УНИКС: Ндур (24), Ласме (18), Колом (16).

"Нижний Новгород": Еловац (27), Губанов (20), Стребков (11).

Счет в серии - 3-1

31 мая. Казань. "Баскет-Холл".