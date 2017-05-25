УНИКС хочет вернуть Тринкьери?

Андреа Тринкьери может стать главным тренером УНИКСа, утверждает "Бизнес online". 48-летний итальянец сейчас работает с "Бамбергом", но его контракт истекает в конце сезона. Напомним, что он уже возглавлял казанцев в сезоне-2013/14.

Под его руководством УНИКС вышел в финал Кубка Европы, добрался до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ и стал победителем Кубка России. "Бамберг" с Тринкьери дважды выигрывал чемпионат Германии и выходил в "Топ-16" Евролиги.

На прошлой неделе казанский клуб расторг контракт с экс-главным тренером Евгением Пашутиным из-за неудовлетворительных результатов.