Центровой сборной Черногории Марко Тодорович уйдет из "Химок" на правах свободного агента. Подмосковный клуб решил не продлевать контракт с 26-летним игроком.

– За три года в "Химках" Тодорович доказал, что при должном уровне доверия со стороны тренера он готов играть на высоком уровне, – рассказал "Известиям" официальный представитель игрока Обрад Фимич. – Прошедший же сезон сложился для него не лучшим образом. Он не подходил под концепцию Георгиоса Барцокаса. Его договор истек и продлеваться не будет. Будем искать для него другие варианты продолжения карьеры. Марко уже поступало несколько предложений, но они нас не устроили. Уверен, что игрок может заключить контракт с клубом, ставящим высокие цели.