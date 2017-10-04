Станислав Еремин: "Российскому баскетболу пойдет на пользу, если чемпионом станет не ЦСКА"

Бывший главный тренер сборной России Станислав Еремин считает, что лучше в Единой Лиге ВТБ победить не ЦСКА. По его мнению, это пойдет на пользу российскому баскетболу.

- Все ждем, что будет интрига в новом сезоне Лиги ВТБ, а интрига у нас только одна - сумеет ли кто-то сдвинуть ЦСКА с первого места, - приводит "Р-Спорт" слова Еремина. - Как бывший армеец я рад успехам клуба, рад, что победные традиции продолжаются, но, если честно, все понимают: если найдется команда, которая станет чемпионом, то это должно пойти на пользу нашему баскетболу, внести свежую струю.

Более справедливо, когда элемент случайности минимизирован, но для зрителей, для интриги, для роста интереса к турниру предпочтительнее формат "Финала четырех". Новая формула увеличивает шансы "Химок", собравших действительно хороший состав в это межсезонье. Победа "Химок" на Кубке Гомельского еще ни о чем не говорит, тем не менее любая победа над ЦСКА игрокам других команд дает уверенность.