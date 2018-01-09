Стал известен расширенный состав участников Матча звезд Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ на официальном сайте сообщила о завершении формирования расширенного списка участником Матча звезд турнира. Болельщики определяли баскетболистов, которые смогут принять участие в шоу, с 6 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Расширенный список выглядит следующим образом:

"Автодор": Артем Клименко, Артем Забелин, Максим Шелекето, Коти Кларк, Майка Даунс, Джастин Робинсон;

"Астана": Джастин Картер, Рустам Ергали, Ларри Гордон;

ВЭФ: Марекс Мейерис, Илья Громовс, Алекс Перез;

"Енисей": Денис Захаров, Александр Гудумак, Василий Заворуев, Энтони Хиллиард, Виталий Лютыч, Сулейман Браймо;

"Зенит": Сергей Карасев, Евгений Валиев, Евгений Воронов, Дрю Гордон, Марко, Скотти Рэйнольдс;

"Калев": Айзея Бриско, Томас ван дер Марс, Боян Суботич;

"Локомотив": Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин, Павел Антипов, Райан Брокхофф, Фрэнк Элегар, Марди Коллинз;

"Нижний Новгород": Петр Губанов, Александр Захаров, Иван Стребков, Стеван Еловац, Владимир Веремеенко, Джейкоб Одум;

"Парма": Иван Ухов, Александр Винник, Артем Яковенко, Коди Миллер-Макинтайр, Фрэнк Гэйнс, Тре Маклин;

УНИКС: Антон Понкрашов, Евгений Колесников, Григорий Шуховцов, Хоакин Колом, Стефан Ласме, Джамар Смит;

"Химки": Алексей Швед, Андрей Зубков, Сергей Моня, Стефан Маркович, Энтони Гилл, Джеймс Андерсон;

"Цмоки-Минск": Кристофер Черапович, Александр Кудрявцев, Девон Саддлер;

ЦСКА: Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, Михаил Кулагин, Нандо Де Коло, Серхио Родригес, Кайл Хайнс.

- На втором этапе в голосовании примут участие ведущие российские и зарубежные СМИ, - сказала генеральный директор лиги Илона Корстин. - Им будет предложено сформировать команды – "Звезды России" и "Звезды Мира" – которые будут состоять из 10 игроков. Важное условие при составлении списка – в одной команде не может быть больше 2 игроков из одного клуба. Как и в прошлом сезоне, кроме 20 авторитетных СМИ мы хотим задействовать в голосовании двух известных комментаторов – Владимира Гомельского и Романа Скворцова.

По итогам анкетирования мы опубликуем уже окончательные списки участников, а 5 февраля главные тренеры, назначенные Лигой, назовут стартовые составы своих команд.

Напомним, Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля.