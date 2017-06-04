21:17 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Сергей Кущенко: "Зенит" и "Химки" показали очень качественный баскетбол в уникальной серии"

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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что "Зенит" и "Химки" показали очень качественный баскетбол в полуфинальной серии. После двух поражений в Санкт-Петербурге подмосковная команда выиграла три матча подряд, вышла в финал турнира, где сыграет против ЦСКА, и получила путевку в Евролигу на следующий сезоне.

Самым результативным игроком пятой встречи, в которой "Зенит" на своей площадке уступил со счетом 84:90, стал защитник "ХимокАлексей Швед, набравший 28 очков.

 
Игроки "Химок" радуются выходу в финал Едидной лиги ВТБ.Грандиозное спасение "Химок"

– Таков спорт: всегда кто-то проигрывает, кто-то выигрывает, – приводит "Р-Спорт" слова Кущенко. – Уникальная серия для лиги, очень качественный баскетбол. Отличная атмосфера, особенно в Питере. Да и в Химках была неплохая атмосфера. Ничего не поделать. Очень хорошая серия: качественный баскетбол, эмоциональный где-то. Кто-то должен был сегодня проиграть.

"Химки" сегодня сыграли командно, именно командой сыграли в баскетбол. Швед был лидером и по набранным очкам, несомненно. Но именно в тяжелые моменты удалась так называемая помощь с "банки". Как сыграли Станислав Ильницкий, Робби Хаммел, которые в ключевые моменты были очень хороши в защите.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20170604/1121360706.html​

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Tribunal Z

Да, отыграли качественно. Но опять, почему молчат что судьи в четвёртом матче засудили Зенит? Это ведь можно назвать просто беспределом и все молчат! Этот матч мог быть выигран Зенитом и счёт был бы 3-1 и дальше проходил Зенит. Что у нас в стране всё можно? Ну кто там хозяин Зенита? Утрутся что ли такие плевки получать и то что команда не дополучит деньги за участие в Евролиге из=за судей, которые могут быть куплены?

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Arkadiy1976

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