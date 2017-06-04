Сергей Кущенко: "Зенит" и "Химки" показали очень качественный баскетбол в уникальной серии"

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что "Зенит" и "Химки" показали очень качественный баскетбол в полуфинальной серии. После двух поражений в Санкт-Петербурге подмосковная команда выиграла три матча подряд, вышла в финал турнира, где сыграет против ЦСКА, и получила путевку в Евролигу на следующий сезоне.

Самым результативным игроком пятой встречи, в которой "Зенит" на своей площадке уступил со счетом 84:90, стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 28 очков.

– Таков спорт: всегда кто-то проигрывает, кто-то выигрывает, – приводит "Р-Спорт" слова Кущенко. – Уникальная серия для лиги, очень качественный баскетбол. Отличная атмосфера, особенно в Питере. Да и в Химках была неплохая атмосфера. Ничего не поделать. Очень хорошая серия: качественный баскетбол, эмоциональный где-то. Кто-то должен был сегодня проиграть.

"Химки" сегодня сыграли командно, именно командой сыграли в баскетбол. Швед был лидером и по набранным очкам, несомненно. Но именно в тяжелые моменты удалась так называемая помощь с "банки". Как сыграли Станислав Ильницкий, Робби Хаммел, которые в ключевые моменты были очень хороши в защите.