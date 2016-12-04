Сергей Быков стал игроком "Автодора"

Чемпион Европы-2007 в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Европы по баскетболу Сергей Быков подписал контракт с "Автодором". Ожидается, что защитник присоединится к команде в понедельник. На следующий день запланировано медобследование.

– Сергей Быков – баскетболист с именем, – приводит пресс-служба саратовского клуба слова президента "Автодора" Владимира Родионова. – Свой класс капитан сборной России в очередной раз доказал игрой за национальную команду в отборочных матчах к чемпионату Европы. "Автодору" не хватало как раз такого настоящего мужика, бойца до мозга костей, который мог бы повести партнеров за собой. Сумасшедшая внутренняя "химия" и харизма Быкова очень помогут нашей команде.

Дебют Быкова в составе "Автодора" может состояться в ближайшем домашнем матче Лиги чемпионов против "Химика".