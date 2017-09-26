Семен Антонов: "ЦСКА не подбирает себе легких соперников"

Форвард ЦСКА Семен Антонов в интервью "СЭ" отметил важность победы на турнире имени Александра Гомельского. Баскетболист также добавил, что в межсезонье главное наладить взаимопонимание с партнерами по команде.

– Насколько важен для ЦСКА предсезонный турнир, который носит имя Александра Гомельского?

– Он в нынешнем году проводится в 10-й раз, и ЦСКА привык на нем побеждать. У нас в любом матче стоит задача выигрывать, и мы постараемся сделать так, чтобы Кубок Гомельского остался в УСК. И чтобы все вкатились в игру, почувствовали взаимодействия. Думаю, для наших болельщиков самое важное – чтобы мы выиграли турнир, который завершится в следующем мае, и ради этого сейчас нужно закладывать фундамент.

– Между прочим, три из четырех участников московского турнира скоро примут старт в Евролиге.

– Думаю, это хорошая проверка боем. Каждый год на Кубок Гомельского приезжают команды уровня Евролиги, этим он и интересен. Это говорит о том, что ЦСКА не подбирает себе легких соперников, и готов сражаться. Лично мне уже хочется сыграть за клуб, вернуть свою позицию четвертого номера. (Антон БАБОШИН)