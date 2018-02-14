Саша Обрадович: "Локо" упустил шанс обыграть серьезного соперника"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после поражения от ЦСКА (75:78) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что его игрокам не хватает опыта выступления против подобного соперника и с этим нужно работать.

– Сегодня мы упустили шанс обыграть серьезного соперника, – цитирует сайт Единой лиги ВТБ Обрадовича. – Первая половина была хорошая с тактической точки зрения. В третьей четверти мы снова опустились в "черную зону". Но нам нужно быть реалистами, нашим игрокам еще нужно прогрессировать. Это все еще те же парни, которые не выигрывали трофеи. Нам нужно продолжать работать и быть терпеливыми в этом.