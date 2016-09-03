13:03 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Рочести продолжит карьеру в "Локомотиве"

0
0
0

Защитник Тэйлор Рочести, недавно покинувший "Маккаби", продолжит карьеру в "Локомотиве". 31-летний баскетболист подписал однолетний контракт на сумму 550 тысяч долларов. Также Рочести за досрочное расторжение контракта с израильским клубом получил 400 тысяч долларов компенсации, хотя в качестве игрока он бы заработал 1 миллион.


В прошлом сезоне в Евролиге Рочести провел 10 матчей. В среднем за игру он набирал 14 очков, делал 5,5 передачи и 2,1 подбора. В услугах защитника также были заинтересованы "Олимпиакос" и "Галатасарай". (Эли ШВИДЛЕР)

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ