Рочести продолжит карьеру в "Локомотиве"

Защитник Тэйлор Рочести, недавно покинувший "Маккаби", продолжит карьеру в "Локомотиве". 31-летний баскетболист подписал однолетний контракт на сумму 550 тысяч долларов. Также Рочести за досрочное расторжение контракта с израильским клубом получил 400 тысяч долларов компенсации, хотя в качестве игрока он бы заработал 1 миллион.



В прошлом сезоне в Евролиге Рочести провел 10 матчей. В среднем за игру он набирал 14 очков, делал 5,5 передачи и 2,1 подбора. В услугах защитника также были заинтересованы "Олимпиакос" и "Галатасарай". (Эли ШВИДЛЕР)