Прогноз "Фонбет": у "Автодора" больше шансов на победу в матче с "Зенитом"

27 мая "Автодор" сыграет с "Зенитом" в рамках второго матча четвертьфинала Единой лиги ВТБ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают "Автодор" фаворитом матча. На победу команды Евгения Пашутина можно поставить с коэффициентом 1.70, на победу "Зенита" – с коэффициентом 2.00. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в том, что в матче выиграет "Автодор": 59% игроков сделали ставку на саратовцев, 41% – на "Зенит".

Сколько очков наберут команды?

"Фонбет" принимает ставки на тотал больше 177,5 и тотал меньше 177,5 с одинаковым коэффициентом – 1.85.

Игроки полагают, что в этом матче команды наберут больше 177 очков. На тотал больше 177,5 поставили 69% клиентов "Фонбет", на тотал меньше – 31%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самая популярная ставка – на победу "Автодора", ее выбрали 40% клиентов "Фонбет". На победу "Зенита" сделали ставку 28% игроков, на тотал больше 177,5 – 17%, на тотал меньше 177,5 – 12%. На то, что "Зенит" выиграет с форой (+1,5), поставили 3% клиентов "Фонбет".

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – 50 000 рублей на победу "Зенита". В среднем на матч ставят 861 рубль.

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