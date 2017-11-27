Павел Астахов: "Химки" после травмы Робинсона изучат рынок, Тодорович получит шанс"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов отметил, что форвард Томас Робинсон пропустит два месяца из-за перелома ладьевидной кости правой руки. Напомним, что американец получил травму в матче 9-го тура Евролиги против "Фенербахче" (67:71).

– У Робинсона перелом, период восстановления точно оценить сложно, но ориентировочно это два месяца, – цитирует "Р-Спорт" Астахова. – Состав у нас достаточно глубокий, но, конечно, изучим рынок, посмотрим, кого можно взять в качестве замены на эти месяцы. Просто на эту позицию и летом то было сложно найти игрока, а сейчас тем более. Конечно, сейчас шанс получает Марко Тодорович, это сто процентов.

Мы третий сезон надеемся, что Тодорович выйдет на хороший уровень. И вроде бы в конце прошлого сезона он показал, как может играть. Но пока, к сожалению, все вернулось на круги своя.