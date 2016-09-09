Американский разыгрывающий Майкл Стоктон подписал однолетний контракт с "Автодором", информирует официальный сайт клуба. В прошлом сезоне сын члена Зала славы НБА Джона Стоктона выступал в лиге развития НБА за "Кантон Чардж". В среднем за игру он набирал 8,5 очка, делая 4,8 передачи и 2,8 подбора.

- Стоктон – старательный командный баскетболист, который готов действовать на площадке в присущей нам быстрой манере и активно защищаться. Рассчитываем, что он усилит нашу командную игру, - отметил главный тренер "Автодора" Николай Мазур.