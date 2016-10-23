Матьяж Смодиш: "Хряпа достоин восхищения"

Первый капитан-легионер в истории ЦСКА Матьяж Смодиш заявил, что действующий капитан команды Виктор Хряпа, вернувшийся на свой уровень после нескольких непростых сезонов и ряда травм, достоин восхищения. Смодиш выступал за ЦСКА с 2005 по 2011 год и шесть раз выиграл чемпионат России. Словенец также является трехкратным чемпионом Евролиги – дважды с армейцами, один раз с итальянским "Виртусом".

– Конечно, Виктор Хряпа достоин восхищения, – цитирует "Р-Спорт" Смодиша. – После нескольких непростых лет, после ряда травм он смог вернуться и снова стать важной частью ЦСКА. Физические кондиции позволяют ему держать этот уровень. Сколько еще он будет играть, нужно спрашивать у него. Думаю, он будет играть ровно столько, сколько баскетбол будет продолжать доставлять ему удовольствие.