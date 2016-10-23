12:01 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Матьяж Смодиш: "Хряпа достоин восхищения"

0
0
0
1

Первый капитан-легионер в истории ЦСКА Матьяж Смодиш заявил, что действующий капитан команды Виктор Хряпа, вернувшийся на свой уровень после нескольких непростых сезонов и ряда травм, достоин восхищения. Смодиш выступал за ЦСКА с 2005 по 2011 год и шесть раз выиграл чемпионат России. Словенец также является трехкратным чемпионом Евролиги – дважды с армейцами, один раз с итальянским "Виртусом".

– Конечно, Виктор Хряпа достоин восхищения, – цитирует "Р-Спорт" Смодиша. – После нескольких непростых лет, после ряда травм он смог вернуться и снова стать важной частью ЦСКА. Физические кондиции позволяют ему держать этот уровень. Сколько еще он будет играть, нужно спрашивать у него. Думаю, он будет играть ровно столько, сколько баскетбол будет продолжать доставлять ему удовольствие.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161023/1111204996.html

0
0
0
1


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

dominels.ru

Хряпа, просто Саратовский парень!

12:54

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ