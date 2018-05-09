Максим Григорьев: "Есть ощущение, что "Нижний" плохо играл с "Автодором"

Защитник "Нижнего Новгорода" Максим Григорьев после победы над "Автодором" в матче Единой лиги ВТБ (84:82) заявил, что его команда сыграла плохо. Тем не менее, он рад, что победа гарантировала нижегородцам попадание в плей-офф.

- Игра получилась очень нервная, - цитирует "Р-Спорт" Григорьева. - Многое не сделали из того, что планировали. К счастью, этого оказалось достаточным для победы. Есть ощущение, что сегодня просто плохо играли, даже не знаю почему. В первой половине очень много промахов допустили, может быть, из-за этого потеряли уверенность. Эмоции сейчас не то что "Ура победили", а "Победили, и слава богу!"

Хорошо, что выиграли, выполнили задачу по попаданию в плей-офф. В следующем матче с "Локомотивом-Кубанью" уже не будет такого груза ответственности. С ними в этом сезоне играли уже два раза, и они оба раза преподали хороший урок. Очень хочется им на это ответить, тем более перед своими болельщиками. Это поможет поднять самоуважение.