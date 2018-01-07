"Локомотив" нанес ЦСКА первое поражение в Единой лиге ВТБ

ЦСКА на своем паркете в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступил "Локомотиву" (79:90). Для армейцев это первое поражение в турнире в 11-й игре.

Отметим, что по ходу встречи ЦСКА ни разу не вел в счете, а преимущество краснодарской команды достигало 15 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Локомотив" (Краснодар) - 79:90 (18:19, 19:22, 20:21, 22:28)

Ц: Де Коло (17), Родригес (14), Хиггинс (10).

Л: Кулагин (17 + 7 передач), Брокхофф (14), Элегар (14 + 7 подборов), Коллинз (10 + 7 подборов + 8 передач).

Это случилось с ЦСКА впервые в истории Единой лиги ВТБ