21:32 7 января | Баскетбол — Единая лига ВТБ

"Локомотив" нанес ЦСКА первое поражение в Единой лиге ВТБ

Защитник ЦСКА Серхио РОДРИГЕС. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Защитник ЦСКА Серхио РОДРИГЕС. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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ЦСКА на своем паркете в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступил "Локомотиву" (79:90). Для армейцев это первое поражение в турнире в 11-й игре.

Отметим, что по ходу встречи ЦСКА ни разу не вел в счете, а преимущество краснодарской команды достигало 15 очков. 

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Локомотив" (Краснодар) - 79:90 (18:19, 19:22, 20:21, 22:28)

Ц: Де Коло (17), Родригес (14), Хиггинс (10).

Л: Кулагин (17 + 7 передач), Брокхофф (14), Элегар (14 + 7 подборов), Коллинз (10 + 7 подборов + 8 передач). 

Это случилось с ЦСКА впервые в истории Единой лиги ВТБ

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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vinnipuh2

Рюрик 09, т.е. при тех же больших в позапрошлом году проблем не было и выиграли Евролигу, а сейчас появилась проблема?:)

01:51

Рюрик 09

ЦСКА второй сезон играет практически без больших. В этом вся проблема.

23:37 7 января

bright

Молодец Элегар, что Енисей потерял такого центрового.

23:24 7 января

Армеец-1

Ещё одно подтверждение никчёмной серой массы руссо туристо в рядах армейцев! Ну и одеколон конечно обкакался сегодня.

23:11 7 января

Andrewxyz

ЦСКА вел 14:13 !!!!!

23:05 7 января

Спринт

Как только на площадке появлялись российские игроки, так шел провал в игре ЦСКА и увеличивался отрыв и в счете в пользу краснодарцев. Уровень Хряпы, Воронцевича, Фридзона, Антонова не соответствует уже даже средненькой лиге ВТБ,

22:15 7 января

diskmen

alexway.67Без спада трудно пройти регулярку.Евролига много сил отнимает.Химки тому пример,ну а Локо помог бывший армеец Кулагин.

22:12 7 января

alexway.67

Второй матч подряд армейцы играют как беременные тараканы. По три раза в одной атаке забить не могут, пропускают с фолом, трехочковые не летят, допускают идиотские потери. Куда пропало мастерство. Или не выдержали Новый год. После матча с Барсой я писал, что они был похожи на фекалии, сегодня на блевотину.

22:01 7 января

diskmen

Rane23 Не обращай внимание на идиотов.Ещё Иуда (Чмока) может пожаловать сюда.Он как истенный Спартаковец и любитель Руccких в кавычках то-же внесёт ложку дёгтя.Турнир начнётся с финала 4 ,а сейчас как в хоккее может быть неожиданности.Сочуствую ЦСКА .

21:59 7 января

spetrov

Рядовой ничего не значающий для ЦСКА матч.

21:58 7 января

Serg Ibaka

А-ха-ха.....Сочувствую болельщикам купившим билеты на этих красно-синих гомосеков)))

21:38 7 января