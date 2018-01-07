"Локомотив" нанес ЦСКА первое поражение в Единой лиге ВТБ

ЦСКА на своем паркете в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступил "Локомотиву" (79:90). Для армейцев это первое поражение в турнире в 11-й игре.
Отметим, что по ходу встречи ЦСКА ни разу не вел в счете, а преимущество краснодарской команды достигало 15 очков.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА - "Локомотив" (Краснодар) - 79:90 (18:19, 19:22, 20:21, 22:28)
Ц: Де Коло (17), Родригес (14), Хиггинс (10).
Л: Кулагин (17 + 7 передач), Брокхофф (14), Элегар (14 + 7 подборов), Коллинз (10 + 7 подборов + 8 передач).
vinnipuh2
Рюрик 09, т.е. при тех же больших в позапрошлом году проблем не было и выиграли Евролигу, а сейчас появилась проблема?:)
01:51
Рюрик 09
ЦСКА второй сезон играет практически без больших. В этом вся проблема.
23:37 7 января
bright
Молодец Элегар, что Енисей потерял такого центрового.
23:24 7 января
Армеец-1
Ещё одно подтверждение никчёмной серой массы руссо туристо в рядах армейцев! Ну и одеколон конечно обкакался сегодня.
23:11 7 января
Andrewxyz
ЦСКА вел 14:13 !!!!!
23:05 7 января
Спринт
Как только на площадке появлялись российские игроки, так шел провал в игре ЦСКА и увеличивался отрыв и в счете в пользу краснодарцев. Уровень Хряпы, Воронцевича, Фридзона, Антонова не соответствует уже даже средненькой лиге ВТБ,
22:15 7 января
diskmen
alexway.67Без спада трудно пройти регулярку.Евролига много сил отнимает.Химки тому пример,ну а Локо помог бывший армеец Кулагин.
22:12 7 января
alexway.67
Второй матч подряд армейцы играют как беременные тараканы. По три раза в одной атаке забить не могут, пропускают с фолом, трехочковые не летят, допускают идиотские потери. Куда пропало мастерство. Или не выдержали Новый год. После матча с Барсой я писал, что они был похожи на фекалии, сегодня на блевотину.
22:01 7 января
diskmen
Rane23 Не обращай внимание на идиотов.Ещё Иуда (Чмока) может пожаловать сюда.Он как истенный Спартаковец и любитель Руccких в кавычках то-же внесёт ложку дёгтя.Турнир начнётся с финала 4 ,а сейчас как в хоккее может быть неожиданности.Сочуствую ЦСКА .
21:59 7 января
spetrov
Рядовой ничего не значающий для ЦСКА матч.
21:58 7 января
Serg Ibaka
А-ха-ха.....Сочувствую болельщикам купившим билеты на этих красно-синих гомосеков)))
21:38 7 января