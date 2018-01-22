Лео Вестерманн: "Уже не было никаких сил смотреть за игрой ЦСКА с трибун"

Защитник ЦСКА Лео Вестерманн после победы в матче Единой лиги ВТБ против "Нижнего Новгорода" (97:80) отметил, что эта игра была идеальной для возвращения после травмы. Немец подчеркнул, что ему было очень сложно долгое время оставаться на трибунах.

– Было не так просто играть первый матч за почти три месяца, мне здорово помогали партнеры, подбадривали меня, – цитирует РИА "Новости" Вестерманна. – Никаких болей не осталось, но впереди еще долгий путь, чтобы набрать форму и иметь возможность реально помогать команде. Игра с "Нижним" была идеальна для возвращения, потому что я много времени получил. Рад, что вернулся. Я летал с командой в Афины и скажу честно – уже никаких не было сил смотреть с трибун такие матчи, как против "Панатинаикоса" (75:70).

ЦСКА с 24 очками после восьми матчей находится на третьей строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ. "Нижний Новгород" находится на 11-й строчке, в активе команды 14 очков после 5 игр.