Ключников будет выступать за "Автодор"

"Автодор" сообщил на своем официальном сайте о том, что защитник Федор Ключников продолжит выступать за клуб. Однако контракт вступит в силу с особыми условиями. В ближайшее время спортсмен приступит к тренировкам.

Отмечается, что изначально договор с Ключниковым не вступил в силу по медицинским показателям. В связи с этим баскетболист покинул расположение клуба. В прошлом сезоне он выступал за "Спартак-Приморье".