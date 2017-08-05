Ключников будет выступать за "Автодор"

"Автодор" сообщил на своем официальном сайте о том, что защитник Федор Ключников продолжит выступать за клуб. Однако контракт вступит в силу с особыми условиями. В ближайшее время спортсмен приступит к тренировкам.
Отмечается, что изначально договор с Ключниковым не вступил в силу по медицинским показателям. В связи с этим баскетболист покинул расположение клуба. В прошлом сезоне он выступал за "Спартак-Приморье".
Дополнительная информация
http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/2610-klyuchnikov-stays-in-avtodor