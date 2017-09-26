Кацивелис покинул ЦСКА

Греческий защитник Димитрис Кацивелис покинул тренировочный лагерь ЦСКА. Армейский клуб поблагодарил игрока и пожелал ему удачи.

"Выражаем большую благодарность Димитрису Кацивелису, который здорово помог во время предсезонной подготовки и уже покинул расположение команды. Спасибо, Димитрис! Желаем успешного продолжения карьеры", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в Инстаграме.

Ранее наставник армейцев Димитрис Итудис похвалил Кацивелиса за игру в товарищеском матче с "Баварией" (80:70). Последним клубом 25-летнего грека была казахстанская "Астана".