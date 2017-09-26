Кацивелис покинул ЦСКА

Греческий защитник Димитрис Кацивелис покинул тренировочный лагерь ЦСКА. Армейский клуб поблагодарил игрока и пожелал ему удачи.
"Выражаем большую благодарность Димитрису Кацивелису, который здорово помог во время предсезонной подготовки и уже покинул расположение команды. Спасибо, Димитрис! Желаем успешного продолжения карьеры", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в Инстаграме.
Ранее наставник армейцев Димитрис Итудис похвалил Кацивелиса за игру в товарищеском матче с "Баварией" (80:70). Последним клубом 25-летнего грека была казахстанская "Астана".
Выражаем большую благодарность Димитрису Кацивелису, который здорово помог во время предсезонной подготовки и уже покинул расположение команды. Спасибо, Димитрис! Желаем успешного продолжения карьеры! 👏 ——– 🇬🇧 We 'd like to express our gratitude to Dimitris Katsivelis for his great help during pre-season period. At the moment Dimitris has already left the team, but we wish him a successful career! Thank You, Dimitris! 👏🏼