20:59 7 января | Баскетбол — Единая лига ВТБ

"Химки" проиграли "Калеву", несмотря на 30 очков Шведа

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"Химки" в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступили "Калеву" (84:92). По ходу встречи преимущество хозяев достигало 25 очков.

Самым результативным баскетболистом игры стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 30 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Калев" (Таллин) – "Химки" – 92:84 (28:24, 29:14, 16:19, 19:27)

К: ван дер Марс (15), Суботич (14 + 7 подборов), Миркович (14 + 7 передач), Йоесаар (13), Симмонс (12).

Х: Швед (30 + 6 передач), Моня (14), Томас (12 + 6 подборов), Гилл (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Спринт

Очередное поражение имени Шведа, который разрушил всю командную игру команды "Химки", играя только для себя "любимого". Никто на площадке не может играть в нормальный баскетбол, когда эгоист Швед никого из партнеров не замечает и при этом абсолютно не помогает в защите, считая, что это (не царское дело). Вред для команды от такого игрока больше, чем помощь в виде набранных очков, при этом вся команда вынуждена превращаться только в зрителей. Всё в худших традициях НБА, где главное личная статистика.

21:24 7 января