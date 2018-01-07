"Химки" проиграли "Калеву", несмотря на 30 очков Шведа

"Химки" в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступили "Калеву" (84:92). По ходу встречи преимущество хозяев достигало 25 очков.
Самым результативным баскетболистом игры стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 30 очков.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
"Калев" (Таллин) – "Химки" – 92:84 (28:24, 29:14, 16:19, 19:27)
К: ван дер Марс (15), Суботич (14 + 7 подборов), Миркович (14 + 7 передач), Йоесаар (13), Симмонс (12).
Х: Швед (30 + 6 передач), Моня (14), Томас (12 + 6 подборов), Гилл (10).
Спринт
Очередное поражение имени Шведа, который разрушил всю командную игру команды "Химки", играя только для себя "любимого". Никто на площадке не может играть в нормальный баскетбол, когда эгоист Швед никого из партнеров не замечает и при этом абсолютно не помогает в защите, считая, что это (не царское дело). Вред для команды от такого игрока больше, чем помощь в виде набранных очков, при этом вся команда вынуждена превращаться только в зрителей. Всё в худших традициях НБА, где главное личная статистика.
21:24 7 января