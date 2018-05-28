"Химки" победили "Локомотив" и вышли в "Финал четырех"

"Химки" в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ победили "Локомотив", выиграли серию со счетом 3-0 и вышли в "Финал четырех".
Лидер подмосковной команды Алексей Швед набрал 33 очка и сделал 10 результативных передач.
Решающие матчи турнира пройдут 8 и 10 июня в Москве.
Единая лига ВТБ
1/4 финала
Третий матч
"Химки" – "Локомотив" (Краснодар) – 86:73 (25:23, 14:21, 24:14, 23:15)
Х: Швед (33 + 10 передач), Вяльцев (14), Моня (9), Ханикатт (9 + 11 подборов).
Л: Квале (13), Коллинз (12), Элегар (12).
Счет в серии: 3-0.
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2017-2018/calendar/