"Химки" победили "Локомотив" и вышли в "Финал четырех"

"Химки" в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ победили "Локомотив", выиграли серию со счетом 3-0 и вышли в "Финал четырех".

Лидер подмосковной команды Алексей Швед набрал 33 очка и сделал 10 результативных передач.

Решающие матчи турнира пройдут 8 и 10 июня в Москве.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

Третий матч

"Химки" – "Локомотив" (Краснодар) – 86:73 (25:23, 14:21, 24:14, 23:15)

Х: Швед (33 + 10 передач), Вяльцев (14), Моня (9), Ханикатт (9 + 11 подборов).

Л: Квале (13), Коллинз (12), Элегар (12).

Счет в серии: 3-0.