Ханикатт вернулся в "Химки"

Форвард Тайлер Ханикатт перешел в "Химки", сообщает официальный сайт клуба. Игрок уже выступал в подмосковном клубе с 2014 по 2016 год, после чего перешел в турецкий "Анадолу Эфес".

- Подписание Тайлера – самый надежный вариант для нас, - сказал главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас. - Он знает, в какой клуб приходит. Он уже выступал в Единой Лиге ВТБ и имеет опыт игры в Евролиге. Он даст "Химкам" энергию и атлетизм, а также поможет на подборе. С каждым годом Тайлер прогрессирует и прибавляет в нападении. Уверен, Ханикатт станет одним из ключевых игроком для нашей команды.