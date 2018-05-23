Георгиос Барцокас: "Серия будет сложной для обеих команд"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас перед стартом серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ против "Локомотива"​ отметил, что противостояние будет сложным для обеих команд. Также он добавил, что важное значение будет иметь настрой на игру.

– Завершив выступление в Евролиге, мы столкнулись с травмами, и пока не знаем, каким составом сыграем в первом матче, - цитирует пресс-служба клуба Барцокаса. - Наши ключевые игроки пропустили много матчей в Единой лиге ВТБ из-за повреждений, и сейчас мы тоже имеем проблемы. Томас Робинсон подвернул голеностоп и не сможет нам помочь, участие еще троих игроков под вопросом. Точнее станет понятно на последней тренировке. Посмотрим, кто будет готов к этой игре. Прежде всего мы должны правильно настроиться на эту встречу, потому что это очень важная игра. Обе команды невероятно мотивированы на победу и выход в "Финал четырех". "Локо" – сильный соперник с отличным составом и хорошей "химией". Серия будет сложной для обеих команд.