Фотис Кацикарис: "Рочести сделает атмосферу в "Локомотиве" еще лучше"

Главный тренер "Локомотива" Фотис Кацикарис уверен, что у новичка Тэйлора Рочести не возникнет проблем с адаптацией. По словам специалиста, с приходом 31-летнего американца атмосфера в команде улучшится.

– Рочести – это уровень, опыт и лидерство, – приводит пресс-служба железнодорожников слова Кацикариса. – Он сделает атмосферу в команде еще лучше. К тому же Тэйлор хорошо знает Единую лигу ВТБ, играл вместе с Дмитрием Хвостовым, Евгением Бабуриным и Владимиром Ивлевым в "Нижнем Новгороде", так что проблем с адаптацией не возникнет. Рочести – прекрасный атакующий игрок, но, пожалуй, его главное достоинство – это его характер. Он игрок-победитель.

Рочести продолжит карьеру в "Локомотиве"