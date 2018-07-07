20:54 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Евролига соболезнует по случаю смерти экс-игрока "Химок"


Евролига в своем Твиттере выразила соболезнования семье, близким и друзьям экс-игрока "Химок" Тайлера Ханикатта, который сегодня, 7 июля, был застрелен в своем доме в Лос-Анжелесе. 

- Баскетбольная семья Евролиги выражает печаль в связи со смертью Тайлера Хоникатта и выражает соболезнования его семье, друзьям, товарищам по команде, тренерам и болельщикам. Да упокоится он с миром, - говорится в сообщении.

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