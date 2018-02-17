Элегар стал победителем конкурса данков на Матче звезд

Центровой "Локомотива" Фрэнк Элегар стал победителем конкурса по броскам сверху в перерыве Матча звезд Единой лиги ВТБ. В конкурсе также приняли участие Тайлер Ханикатт из "Химок" и Ике Удано из "Астаны". По оценкам Элегар обошел Ханикатта.
Ранее его одноклубник Райан Брокхофф победил в конкурсе трехочковых бросков. Баскетболист получил приз в размере 300 тысяч рублей.
Аееее! Фрэнк победил в конкурсе данков! 🔥#локонамвз @Frank_Wriz15 is the best dunker of #AllStarGame! pic.twitter.com/4FfZclba0w– LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 17 февраля 2018 г.