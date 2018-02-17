Элегар стал победителем конкурса данков на Матче звезд

Центровой "Локомотива" Фрэнк Элегар стал победителем конкурса по броскам сверху в перерыве Матча звезд Единой лиги ВТБ. В конкурсе также приняли участие Тайлер Ханикатт из "Химок" и Ике Удано из "Астаны". По оценкам Элегар обошел Ханикатта.

Ранее его одноклубник Райан Брокхофф победил в конкурсе трехочковых бросков. Баскетболист получил приз в размере 300 тысяч рублей.