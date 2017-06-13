Егор Вяльцев: "С ЦСКА нужно играть весь матч, а не только первую половину"

Защитник "Химок" Егор Вяльцев отметил, что в третьем матче финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА (0-2) команда должна выкладываться на 100 процентов. По его словам, соперник не прощает даже минутной расслабленности.

- В двух первых матчах против армейцев нам было тяжело, - приводит пресс-служба "Химок" слова Вяльцева. - Наверное, сказался небольшой перерыв, и мы еще психологически не отошли от битвы с "Зенитом", да и физически была большая нагрузка. Хотя первую половину первой встречи против ЦСКА мы провели достаточно неплохо, бились на равных, но этот соперник не прощает минутной расслабленности. Какие-то минуты потери концентрации оборачивались в "-15" и "-20", и после этого тяжело по новой "входить" в игру, тратить уйму сил и в два раза больше прикладывать усилий, чтобы сравнять счет.

В первом матче нам все же это удалось, и мы проиграли всего шесть очков, но повторять такие вещи с ЦСКА нет смысла. Во втором матче они нам доказали, что такой расслабленности они себе больше не позволят. Мы должны играть все сорок минут, а не только первую половину. Это финал, где все просто обязаны выкладываться на сто или даже двести процентов, показывая достойный баскетбол.