Единую лигу ВТБ пополнит чемпион Польши или клуб из Владивостока

Единая лига ВТБ в следующем сезоне расширится с 13 до 14 клубов, сообщают "Известия". На место в лиге претендуют четырехкратный чемпион Польши "Зелена-Гура" и "Спартак-Приморье" (Владивосток), трижды выигравший Суперлигу-1.

Сообщается, решение о расширении будет принято на заседании совета лиги, который пройдет 20 июля в Москве. Представители обоих клубов подтвердили, что хотят выступать в чемпионате со следующего сезона.

По регламенту Единой лиги ВТБ все иностранные команды должны участвовать и в своих национальных чемпионатах.