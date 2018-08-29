Трехкратный чемпион Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА центровой Дмитрий Соколов завершил карьеру в возрасте 33 лет, информирует пресс-служба "Пармы". Его контракт с пермским клубом был подписан только 22 августа. Предыдущие три сезона центровой провел в "Химках".

- Решение о завершении карьеры далось мне очень тяжело. Все дело в травме плеча, которую я получил в прошлом году и из-за которой я перенес операцию, - отметил Соколов. - Думал, что смогу восстановиться и помочь "Парме" добиться высоких целей, но, к великому сожалению, после нескольких тренировок пришло понимание, что работать в полную силу я уже не смогу. Я не тот игрок, который может выкладываться наполовину: либо на все 100, либо никак.