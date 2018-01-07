Димитрис Прифтис: "Я не согласен с тем, что русские игроки могут забить только при "плюс 10"

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис после победы над "Енисеем" (91:76) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что его порадовала игра скамейки. Он также добавил, что каждый баскетболист внес вклад в победу.

– Сейчас каждая игра для нас важна, особенно дома. Мы должны удержаться вверху таблицы, – сказал Прифтис. – Через два часа мы уже выезжаем в Лемож. Полтора дня мы проведем в дороге. Сегодня я доволен игрой. Особенно тем, что каждый игрок внес свой вклад. Да, я держал в голове то, что нам играть во Франции послезавтра и рад тому, как команда отреагировала.

– Почему российские игроки могут забить при плюс 10-12, но не могут, когда счет равный?

– Наверное, вы имеете в виду Понкрашова. Я не согласен. С тем же Турином отлично сыграл Трушкин. Верите вы или нет, но сила команды – это не Колом, Ласме и Понкрашов, а те, кто на второй линии. У каждого в команде своя роль. Сегодня хорош был Колесников и Сергеев. Забивать – это одна часть игры, но можно проявить себя и в другом. Я вижу все изнутри. Сила игроков в их характере. (Артур ЕНИКЕЕВ)