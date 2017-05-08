Димитрис Итудис: "Состояние Теодосича оцениваем ежедневно"

Греческий тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о ситуации с травмой лидера команды Милоша Теодосича, не выходившего на паркет в домашних матчах плей-офф Единой лиги ВТБ против "Астаны". Ранее игрок заявил, что в ближайшие дни вернется к тренировкам.

- Определенно, травма Теодосича - проблема для нас. Все мы знаем, что это за игрок и как много он значит для команды. Но мы настроены оптимистично. Он получает необходимое лечение, мы решили освободить его от участия в первых двух матчах серии плей-офф Единой лиги ВТБ с "Астаной". Милош работает по индивидуальной программе, мы оцениваем его состояние ежедневно. Возможно, он сыграет в Казахстане, а может, и нет. (Антон БАБОШИН)