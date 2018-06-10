Димитрис Итудис: "ЦСКА с "Химками" играет чаще, чем "Голден Стэйт" с "Кливлендом"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над "Химками" (95:84) в финале Единой Лиги ВТБ. Он отметил, что его команде удалось сдержать Алексея Шведа.

- Мы были настроены и решительны с первых минут. Сегодня нам удалось справиться с Алексеем Шведом, мы часто меняли защитников, игравших по нему. Мы верили в себя, были очень мотивированы и показали сегодня характер и победную ментальность. Мы показали, в какой великолепный баскетбол можем играть, когда здоровы, - цитирует специалиста "Р-Спорт". - Весь сезон мы играли красиво и эффективно. Мы заняли первое место в регулярном чемпионате Евролиги, мы заняли первое место в Единой лиге ВТБ, не выбирая матчи и не выбирая соперников. Сейчас у нас есть хорошая причина отметить окончание сезона. Это был девятый официальный матч с "Химками" в этом сезоне, это сложно, даже "Голден Стэйт" и "Кливленд" не провели столько матчей. Понятно, что много конфронтаций возникает на площадке, но мы выдержали и заслуженно победили.

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в седьмой раз подряд и в девятый раз в своей истории.