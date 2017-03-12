Димитрис Итудис: "ЦСКА не блестяще атаковал издали в матче с ВЭФ"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над ВЭФ (99:83) в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подчеркнул, что команда потеряла оборонительную концентрацию во второй четверти встречи. При этом, по словам греческого специалиста, ЦСКА был сильнее соперника.

– Поздравляю команду с победой, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Мы здорово начали, но во второй четверти потеряли оборонительную концентрацию. При всем уважении к ВЭФ, картина действий в защите не отражала наших возможностей, 30 очков мы пропускать не должны. После перерыва мы пропустили 10 очков и, в целом, сыграли хорошо – вынудили 17 потерь, сами дорожили мячом, сделав восемь ошибок. Даже при том, что издали мы атаковали не блестяще, мы были лучшей командой на паркете.