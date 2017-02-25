Димитрис Итудис: "ЦСКА и УНИКС знают друг друга очень хорошо"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом отметил, что команды хорошо друг друга знают. Он подчеркнул, что казанской команде очень тяжело противостоять.

– Мы сыграем в третий раз в нынешнем сезоне, а потому знаем друг друга очень хорошо, – цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. – УНИКС обладает талантом, что уже неоднократно доказывал в этом году, включая недавний матч Евролиги. Против казанцев всегда непросто играть, и мы ожидаем очередного тяжелого поединка. Нужно выйти на матч настроенными и собранными. Надеюсь, соберется полный зал, ведь нам необходима поддержка болельщиков.