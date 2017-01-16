ЦСКА в гостях обыграл УНИКС

ЦСКА в гостевом матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ обыграл УНИКС (105:91). Армейцы одержали 12-ю победу и сохранили первое место в турнирной таблице. УНИКС потерпел третье поражение в 13 матчах и остался на третьей позиции.
Самым результативным игроком встречи стал защитник казанской команды Кит Лэнгфорд, набравший 25 очков. В активе атакующего защитника армейцев Нандо Де Коло 17 баллов.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) - ЦСКА (Москва) - 91:105 (26:30, 24:28, 18:20, 23:27)
16 января. Казань. "Баскет-Холл".
У: Кит Лэнгфорд (25 очков)
Ц: Нандо де Коло (17 очков)
Helicopter
Де Коло возвращается, это хорошо.
20:12