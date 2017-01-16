20:00 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

ЦСКА в гостях обыграл УНИКС

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ЦСКА в гостевом матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ обыграл УНИКС (105:91). Армейцы одержали 12-ю победу и сохранили первое место в турнирной таблице. УНИКС потерпел третье поражение в 13 матчах и остался на третьей позиции.

Самым результативным игроком встречи стал защитник казанской команды Кит Лэнгфорд, набравший 25 очков. В активе атакующего защитника армейцев Нандо Де Коло 17 баллов.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) - ЦСКА (Москва) - 91:105 (26:30, 24:28, 18:20, 23:27)

16 января. Казань. "Баскет-Холл".

У: Кит Лэнгфорд (25 очков)

Ц: Нандо де Коло (17 очков)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Helicopter

Де Коло возвращается, это хорошо.

20:12

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