ЦСКА в гостях обыграл УНИКС

ЦСКА в гостевом матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ обыграл УНИКС (105:91). Армейцы одержали 12-ю победу и сохранили первое место в турнирной таблице. УНИКС потерпел третье поражение в 13 матчах и остался на третьей позиции.

Самым результативным игроком встречи стал защитник казанской команды Кит Лэнгфорд, набравший 25 очков. В активе атакующего защитника армейцев Нандо Де Коло 17 баллов.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) - ЦСКА (Москва) - 91:105 (26:30, 24:28, 18:20, 23:27)

16 января. Казань. "Баскет-Холл".

У: Кит Лэнгфорд (25 очков)

Ц: Нандо де Коло (17 очков)