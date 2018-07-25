ЦСКА поздравил Ватутина с 45-летием

ЦСКА в Твиттере поздравил с днем рождения президента клуба Андрея Ватутина. Сегодня, 25 июля, руководителю армейского клуба исполняется 45 лет.

"Желаем здоровья, личного счастья и новых вершин на профессиональном поприще!", – говорится в поздравлении армейцев.

Ватутин работает в ЦСКА с 2002 года. В разное время он занимал должности заместителя генерального директора, первого вице-президента и генерального директора клуба. В июле 2009 года он стал президентом клуба.

При нем ЦСКА выиграл четыре титула чемпиона Суперлиги, 11 титулов чемпиона России, два Кубка России, восемь титулов чемпиона Единой лиги ВТБ, а такжедва титула чемпиона Евролиги.

Андрей Ватутин: "Баскетбол - не просто работа, это образ жизни"