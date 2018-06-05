ЦСКА постарается взять реванш у "Зенита" в "Финале четырех"

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева перед решающими матчами Единой лиги напомнила, что "Зенит", с которым армейцы сыграют в полуфинале, нанес красно-синим одно из двух поражений в регулярке.

- Мы серьезно подходили к выступлению в Единой лиге и смогли завершить регулярный чемпионат на первом месте. При этом одной из команд, которой ЦСКА проиграл, был "Зенит" - поэтому не сказала бы, что у нас менее непредсказуемая пара, чем в другом полуфинале. Недостатка мотивации точно не будет. К сожалению, мы подошли к "Финалу четырех" не в полном составе - у нас отсутствуют два важных игрока. Лео Вестерманн и Андрей Воронцевич недавно перенесли операции. Но остальные постараются сыграть и за себя, и за того парня. И конечно, приглашаю всех болельщиков на трибуны. (Антон БАБОШИН)