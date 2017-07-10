ЦСКА подпишет двухлетний контракт с центровым "Реала"

Центровой Отелло Хантер близок к заключению контракта с московским ЦСКА, сообщает Eurohoops. Ожидается, что с 31-летним баскетболистом будет заключен контракт на два года.
Напомним, что минувший сезон Хантер провел в "Реале", проведя 35 игр в Евролиге, в среднем набирая по 7,6 очка и 4,5 подбора за игру. Ранее он играл за такие команды, как "Олимпиакос", "Сиена", а начинал карьеру в "Атланте".
marksan
ustin007_______ Центровый в ЦСКА не является основной фигурой и никогда не являлся! Нужна замена вместо ушедшего Теодосича!
17:00
ustin007
Айон из того же Реала в10 раз лучше как центровой!
16:57
marksan
Интересно!
16:56
ustin007
Ооочень слабый центровой ничем не лучше Огастина я так и думал что ничего хорошего Ватутин не найдёт!
16:55