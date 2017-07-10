16:18 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

ЦСКА подпишет двухлетний контракт с центровым "Реала"

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Центровой Отелло Хантер близок к заключению контракта с московским ЦСКА, сообщает Eurohoops. Ожидается, что с 31-летним баскетболистом будет заключен контракт на два года.

Напомним, что минувший сезон Хантер провел в "Реале", проведя 35 игр в Евролиге, в среднем набирая по 7,6 очка и 4,5 подбора за игру. Ранее он играл за такие команды, как "Олимпиакос", "Сиена", а начинал карьеру в "Атланте".

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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marksan

ustin007_______ Центровый в ЦСКА не является основной фигурой и никогда не являлся! Нужна замена вместо ушедшего Теодосича!

17:00

ustin007

Айон из того же Реала в10 раз лучше как центровой!

16:57

marksan

Интересно!

16:56

ustin007

Ооочень слабый центровой ничем не лучше Огастина я так и думал что ничего хорошего Ватутин не найдёт!

16:55