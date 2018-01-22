ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" и прервал серию из двух поражений

ЦСКА на своей площадке оказался сильнее "Нижнего Новгорода" в матче регулярного чемпионата лиги ВТБ - 97:80. Самым результативным игроком встречи стал капитан гостей Петр Губанов, в активе которого 22 очка. У ЦСКА 17 очков набрал Андрей Воронцевич.

Напомним, последние две игры в Единой лиге ВТБ подопечные Димитриса Итудиса проиграли. Сначала армейцы уступили "Локомотиву" (79:90), а затем - "Зениту" (83:87).

Лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - Нижний Новгород - 97:80 (25:19, 22:20, 22:15, 28:26)

Ц: Воронцевич (17), Хайнс (11), Клайберн (10), Курбанов (10).

Н: Губанов (22), Веремеенко (14), Узинский (13).