"Цмоки-Минск" нанес "Парме" третье поражение в сезоне

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Парма" на выезде уступила "Цмоки-Минск" – 65:66. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Коди Миллер-Макинтайр, набравший 19 очков. Для пермяков поражение – третье в сезоне. "Цмоки" одержал вторую победу в четырех играх.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Цмоки-Минск" (Минск) – "Парма" (Пермь) – 66:65 (22:11, 19:17, 15:16, 10:21)

Ц: Кудрявцев (12), Мещеряков (11), Саддлер (11), Адамович (9 + 6 передач).

П: Миллер-Макинтайр (19), Гейнс (12), Морейра (10 + 7 подборов).