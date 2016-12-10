17:51 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

"Автодор" разгромил "Калев"

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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Автодор" на своем льду нанес поражение "Калеву" – 90:63. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Демонте Харпер. У саратовчан 17 очками отметился Винс Хантер.

Эта победа стала для "Автодора" лишь второй в девяти играх сезона. Команда поднялась на десятое место в таблице. "Калев" потерпел пятое поражение подряд.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Автодор" (Саратов) – "Калев" (Таллин) – 90:63 (21:19, 21:16, 24:12, 24:16)

А: Хантер (17), Миннерат (15 + 8 подборов), М. Тиг (12).

К: Харпер (18 + 5 подборов + 5 передач), Симмонс (14).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2016-2017/

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