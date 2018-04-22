"Астана" победила "Калев", УНИКС в гостях обыграл "Енисей"

"Астана" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победила "Калев" со счетом 102:92. Самым результативным в составе хозяев стал Малкольм Грант, набравший 32 очка. Дабл-дабл сделал Ике Удано (11 очков и 10 подборов). У "Калева" 24 очка набрал Айзея Бриско.

В другой встрече УНИКС в гостях победил "Енисей" со счетом 93:89. Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 16 очков. У красноярцев 27 очков набрал защитник Забиан Дауделл.

Лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Астана" – "Калев" (Таллин) – 102:92 (24:16, 26:19, 28:25, 24:32)

22 апреля. Астана. "СК Велотрек".

"Енисей" (Красноярск) – УНИКС (Казань) – 89:93 (18:25, 24:27, 28:22, 19:19)

22 апреля. Красноярск. "Арена-Север".