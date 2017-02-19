Артурс Шталбергс: "Каждый игрок "Нижнего" верит в победу над "Зенитом"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс считает, что его команде по силам переиграть "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга идет на 3-м месте в турнирной таблице, а нижегородцы располагаются на 9-й строчке. Игра состоится сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени.

– После Нового года "Зенит" набрал хорошую форму и играет на очень высоком уровне, что доказывают результаты и в особенности победа над ЦСКА, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - Вопрос только в том, как долго они смогут держать этот уровень. Каждый игрок в нашей команде верит в то, что мы способны одержать победу над "Зенитом", по крайней мере один раз мы уже это сделали. Для нас продолжается борьба за плей-офф, поэтому мы не собираемся отдавать и сантиметра площадки. Агрессивная игра станет для нас ключевым фактором.