09:44 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Артурс Шталбергс: "Каждый игрок "Нижнего" верит в победу над "Зенитом"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс считает, что его команде по силам переиграть "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга идет на 3-м месте в турнирной таблице, а нижегородцы располагаются на  9-й строчке. Игра состоится сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени.

– После Нового года "Зенит" набрал хорошую форму и играет на очень высоком уровне, что доказывают результаты и в особенности победа над ЦСКА, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - Вопрос только в том, как долго они смогут держать этот уровень. Каждый игрок в нашей команде верит в то, что мы способны одержать победу над "Зенитом", по крайней мере один раз мы уже это сделали. Для нас продолжается борьба за плей-офф, поэтому мы не собираемся отдавать и сантиметра площадки. Агрессивная игра станет для нас ключевым фактором.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2960/

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