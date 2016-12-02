Артурс Шталбергс: "Давно хотел видеть Зубчича в "Нижнем Новгороде"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс признался, что давно хотел видеть в своей команде форварда Томислава Зубчича. Сегодня нижегородский клуб подписал с пятикратным чемпионом Хорватии контракт до конца сезона.

– Я давно хотел видеть Томислава Зубчича в составе нашей команды, поэтому, как только "Автодор" отпустил его, мы сразу же предложили ему контракт, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - Зубчич – очень талантливый игрок, способный закрыть позиции тяжелого форварда и центрового. Я уверен, что он усилит нашу игру, и наша команда с его приходом станет еще опаснее и быстрее.