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Артурс Шталбергс: "Давно хотел видеть Зубчича в "Нижнем Новгороде"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс признался, что давно хотел видеть в своей команде форварда Томислава Зубчича. Сегодня нижегородский клуб подписал с пятикратным чемпионом Хорватии контракт до конца сезона.

– Я давно хотел видеть Томислава Зубчича в составе нашей команды, поэтому, как только "Автодор" отпустил его, мы сразу же предложили ему контракт, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - Зубчич – очень талантливый игрок, способный закрыть позиции тяжелого форварда и центрового. Я уверен, что он усилит нашу игру, и наша команда с его приходом станет еще опаснее и быстрее.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2843/

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